Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» подарував будинки 11 багатодітним родинам із Закарпаття

Сьогодні голова Нацради з питань благодійництва при Президенті України Віталіна Ющенко та директор Благодійного фонду «Розвиток України» Анатолій Заболотний в рамках спільного проекту влади та бізнесу «Зігрій любов’ю дитину» вручили ключі від нових будинків 11 багатодітним родинам на Закарпатті, які виховують понад 10 неповнолітніх дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України".

Зокрема, Анатолій Заболотний зауважив: «Немає у світі чарівника, який міг би вирішити усі проблеми будь-якої сім`ї, тим більше, якщо в ній не один, не два, а десять, чотирнадцять і навіть сімнадцять дітей. Ми також не чарівники, але ми точно знаємо, що потрібно зробити для того, щоб максимально захистити дитину у цій родині. Йжеться насамперед про те, щоб забезпечити ці сім`ї гідним житлом. І забезпечити захист дитини, зробити так, щоб гідне виховання стало можливим. Тому ми з великою радістю даруємо ці будинки і відчуваємо величезне щастя за те, що зробили».

Також Віталіна Ющенко та Анатолій Заболотний взяли участь у відкритті дитячого будинку сімейного типу «Чисте джерело» у м. Виноградів. Директор фонду подарував дітям іграшки, велосипеди та сувеніри ФК «Шахтар».

У рамках спільного проекту влади та бізнесу «Зігрій любов’ю дитину» Благодійний фонд «Розвиток України» придбав вже 18 будинків для багатодітних родин, які виховують більше 10 неповнолітніх дітей. Загалом Фонд опікується 44 родинами із АР Крим, Донецької, Закарпатської та Луганської областей. Попередньо з обласними державними адміністраціями були підписані Меморандуми про співпрацю та взаємодію.

На придбання нового житла, добудову та капітальний ремонт старих помешкань для багатодітних родин з бюджету Фонду вже спрямовано більше 17 млн. грн.