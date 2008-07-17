Головний санлікар Донеччини: захворюваність на дифтерію зростає

Головний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО відзначає зростання в 3,5 разу захворюваності на дифтерію за перше півріччя і закликає населення регіону до імунізації.

За його словами, в області спостерігається погіршення епідемічної ситуації щодо дифтерії - за 6 місяців поточного року зареєстровано 7 випадків захворювання (порівняно з двома минулого року) і 8 носіїв токсигенних штамів (проти двох минулого року).

"Особливо неблагополучна ситуація склалася в місті Макіївка, де за 6 місяців зареєстровано 5 випадків захворювання і 5 носіїв токсигенного штаму, - повідомив В.ДЕНИСЕНКО. - Причому один з хворих - нещеплена п`ятирічна дитина, випадок захворювання закінчився летально".

Він наголосив, що щеплення - це найефективніший засіб профілактики подібних інфекцій.

"На жаль, унаслідок збільшення кількості відмов від щеплень показники охоплення імунізацією і дорослих, і дітей в області погіршали", - підсумував головний санітарний лікар.