Закарпаття має стати прикладом розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО вважає, що Закарпатська область має стати прикладом найактивнішого розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, таку думку Ю.ПАВЛЕНКО висловив сьогодні під час відкриття Дитячого будинку сімейного типу у Виноградові Закарпатської області.

“Усі українські діти повинні отримати повноцінну родину. Це повинно стати політикою кожного губернатора, кожного сільського голови”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

На його думку, Закарпатська область може стати першим регіоном, де не буде дітей-сиріт, що виховуються в інтернатних закладах. “Це той регіон, який може стати прикладом найактивнішого розвитку та зростання сімейних форм-виховання”, - додав він.

У дитячий будинок сімейного типу буде влаштовано 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На разі нова сім’я дитячого будинку налічує четверо членів родини: мати-вихователь, 33-річна Любов ТОКАР, і троє рідних братів Михайло, Василь та Ярослав – відповідно 1997, 1999 та 2006 року народження.

Ю.ПАВЛЕНКО привітав новоутворену велику родину – трьох братів, які знайшли нову родину, і маму-виховательку, на яку покладена велика відповідальність за майбутнє цих дітей. “Надзвичайно важливим є той факт, що була збережена родинність – братів не розлучили. Вони будуть тут зростати разом, допомагати один одному протягом всього життя”, - вважає він.

За кошти, зібрані під час проведення благодійної акції “Кожній дитині – родину”, для дитячого будинку сімейного типу придбано меблі, килимові вироби та покривала. В будинку є три спальні кімнати, вітальня, ігрова кімната, кімната для занять, кухня тощо.

Довідка УНІАН. Зараз у Закарпатської області зареєстровано 1833 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, з них 1537 - охоплені сімейними формами виховання. У тому числі під опікою/піклуванням перебувають та проживають у сім’ях громадян 1344 дитини, 204 дитини виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. 296 дітей поки ще виховуються у інтернатному закладі.

В Україні в 2008 році кількість дітей, які виховуються в інтернатах, скоротилася до 20 тисяч з 28 тисяч у 2007 році.