В Україні зареєструвало понад 1,76 мільйона переселенців - Мінсоцполітики

Як зазначається у повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 407 382 сім’ї з Донбасу та Криму. Понад 787 тис. сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, понад 730 тис. сімей отримали її. Загальна сума переказаних переселенцям коштів з початку 2016 року становила понад 868 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства соціальної політики, в Україні станом на 29 лютого на обліку перебувало 1 млн 745 тис. 999 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму. При цьому на 14 березня їх кількість скоротилася до 1 млн 744 тис. 788 осіб, а на 28 березня зросла до 1 млн 754 тис. 901 людини.