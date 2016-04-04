Оприлюднено прибутки Квіташвілі за 2015 рік

Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі в 2015 році отримав сукупний дохід у розмірі 75 тис. 248 грн.

Про це йдеться в декларації міністра про доходи за 2015 рік, опублікованій на Урядовому порталі.

Як зазначається, дохід Квіташвілі становила лише заробітна плата.

Члени його сім'ї отримали доходи із США в розмірі 93 тис. 750 дол.

Також наголошується, що Квіташвілі володіє земельною ділянкою в Грузії площею 1 тис. 162 кв. м і квартирою площею 32 кв. м.

Серед задекларованих транспортних засобів - Hyundai Tuscon (2008 року випуску).

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах міністра становить 4 тис. дол., членів його сім'ї - 12 тис. дол.