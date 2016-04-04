Оприлюднено прибутки Квіташвілі за 2015 рік
17:56, 04 квітня 2016Країна
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Про це йдеться в декларації міністра про доходи за 2015 рік, опублікованій на Урядовому порталі.
Олександр Квіташвілі під час візиту в регіони України / Фото: УНІАН
Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі в 2015 році отримав сукупний дохід у розмірі 75 тис. 248 грн.
Про це йдеться в декларації міністра про доходи за 2015 рік, опублікованій на Урядовому порталі.
Як зазначається, дохід Квіташвілі становила лише заробітна плата.
Члени його сім'ї отримали доходи із США в розмірі 93 тис. 750 дол.
Також наголошується, що Квіташвілі володіє земельною ділянкою в Грузії площею 1 тис. 162 кв. м і квартирою площею 32 кв. м.
Серед задекларованих транспортних засобів - Hyundai Tuscon (2008 року випуску).
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах міністра становить 4 тис. дол., членів його сім'ї - 12 тис. дол.
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