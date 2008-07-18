Життя без депресії – це реально

Багато хто скаже, що прожити без депресії при сучасному ритмі життя просто неможливо. Насправді це цілком реально, але для того, щоб ця хвороба обійшла вас стороною, вам потрібно буде дотримувати ряд правил. Яких? Про це ми поговоримо нижче.

Правило 1. Прислухайтеся до себе.Візьміть за правило прислухатися до своїх бажань і відчуттів. Цілком можливо, що вам хочеться що-небудь особливе з`їсти, кудись сходити, виспатися, нарешті. Поступайтеся своїм бажанням в міру можливостей.

Правило 2. Не бійтеся просити допомоги у своїх друзів і близьких. Для них це може бути зовсім нескладно, а вам стане набагато легше.

Правило 3. Не надягайте масок.

Поводьтеся природно, будьте такою, яка ви є. Грати чужу роль дуже стомлює.

Правило 4. Ловіть позитив.

Переконайте собе, що в кожній події є щось хороше, вишукуйте навіть в сварках, конфліктах і поганих подіях що-небудь хороше для вас.

Правило 5. Навчіться любити себе і людей. Прогляньте свій фотоальбом або домашнє відео. Це заняття напевно примусить вас посміхнутися.

Правило 6. Що б з вами не трапилося, ніколи не опускайте руки.

Пам`ятайте, відчай майже завжди веде до депресії.

Правило 7. Плануйте свій день, тиждень, місяць, рік. Ставте цілі і досягайте їх.

Правило 8. Самовдосконалюйтеся. Наприклад, навчіться плавати або кататися на ковзанах, а можете почати вивчати книги по філософії. Що більше подобається.

Головне, що при освоєнні нової для вас діяльності, ви підвищуєте свою самооцінку і проганяєте геть депресію.

Правило 9. Правильно харчуйтеся.

Правило 10. Всі прописані вам препарати слід приймати в необхідних дозуваннях і в необхідний час.

Правило 11. Створюйте навколо себе затишок.

Вам повинно бути добре і комфортно як на робочому місці, так і вдома.

Правило 12. Прагніть висипаться.