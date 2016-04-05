Через конфлікт на Донбасі голодують 1,5 мільйона людей - ООН

Із них близько 300 тисяч відчувають жорсткий брак харчів і потребують негайної допомоги, сказано в повідомленні організації, пише ВВС.

"Два роки насильства, обстрілів і страху відбилися на тисячах людей східної України. Конфлікт триває, і ми повинні терміново їм допомогти", - заявив представник ВПП Джанкарло Стоппоні.

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У першому півріччі організація планує надати щомісячну продуктову допомогу 270 тисячам людей, які найбільше її потребують.

У ВПП кажуть, що від листопада 2014 року допомогли близько півмільйону людей. 370 тисяч із них отримували щомісячні продуктові набори.

Найбільш гостро проблема харчів стоїть у непідконтрольних уряду районах Луганщини і біля лінії розмежування, твердять в організації.