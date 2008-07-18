Схильність до ВІЛ-інфекції обумовлена особливим геном

Ген, який розвинувся у людини для боротьби з малярією, збільшує вірогідність зараження ВІЛ-інфекцією.

Як з`ясувалося в результаті досліджень, проведених американськими і британськими вченими, ризик зараження вірусом імунодефіциту людини, який може вести до захворювання на СНІД, зростає в таких випадках на 40%.

Найчастіше різновид гена, що відповідає за захист організму від малярії, присутній в ДНК вихідців з африканського континенту.

Як вважають вчені, саме цей ген заважає організму боротися з вірусом ВІЛ на ранній стадії розвитку захворювання.

При цьому вчені з`ясували, що наявність цього гена дозволяє людям довше прожити вже після зараження ВІЛ-інфекцією.

Відмінності в розповсюдженні СНІДу вчені часто пояснювали різницею в соціальному положенні і статевому житті людей, що живуть в різних країнах. При цьому, проте, завжди існували припущення, що виною тому можуть бути і причини, пов`язані з генами певних общин або народів.

Дослідження проводили вчені Університетського коледжу Лондона і Техаського університету.

Ген, що допомагає в боротьбі з малярією

З`ясувалося, що приблизно у 90% африканців є варіант гена, що відповідає за підтримку в організмі хемокінів, які, у свою чергу, допомагають захистити організм від вірусів.

Точне походження цього гена невідоме, але учені вважають, що він розвинувся у відповідь на часті епідемії малярії з метою захисту організму.

У дослідженні, яке продовжувалося 25 років, брали участь заражені ВІЛ американці з різним етнічним корінням.

Вчені підрахували, що, прийнявши до уваги різницю в соціальному і матеріальному положенні, у людей з африканським корінням - і, отже, з особливим геном - ризик заразитися вірусом ВІЛ на 40% більше.

Якби в організмі африканців не було цього гена, то число заражених ВІЛ в субекваторіальній Африці було б менше на 11%.

У цьому регіоні з вірусом ВІЛ живе близько 24,5 млн. чоловік; щорічно від СНІДу тут помирають 2 млн. чоловік.

Епідемію СНІДу вважають світовою катастрофою

Проте ген, що збільшує, на думку вчених, ризик зараження ВІЛ, в той же час допомагає людям прожити довше.

Дослідники встановили, що люди з "антималярійним" геном після зараження ВІЛ-інфекцією живуть в середньому на два роки довше ніж ті, у кого цього гена немає.

news.bbc.co.uk