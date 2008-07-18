Про користь сонячних ванн

Зараз дуже багато говорять про шкоду сонячних променів. Так то воно так, але уникати «купання в променях» все ж таки не варто. Якщо приймати сонячні ванни, дотримуючись всіх запобіжних засобів, то ваше тіло придбає не тільки ніжний загар, але і молодість. Вчені довели, що любителі сонячних ванн виглядають на цілих 5 років молодше за своїх ровесників, що відмовляють собі в цьому задоволенні.

Річ у тому, що сонце насичує наш організм вітаміном D. Якщо ж людина не приймає сонячних ванн і не одержує необхідної кількості цього вітаміну з їжею, то завдає своїм генам серйозної шкоди, що у свою чергу веде до ряду серйозних захворювань і передчасного старіння. Вчені підрахували, що у кожної третьої людини спостерігається нестача вітаміну D.

Приймати сонячні ванни необхідно в положенні лежачи, голова обов`язково повинна бути захищена головним убором, а очі сонцезахисними окулярами. Деякі фахівці стверджують, що загоряти не слід відразу після їжі або натщесерце. Слід також відзначити, що проводити на сонці можна не більше 2 годин.

Якщо у вас немає можливості поніжитися на сонечку, то одержуйте вітамін D з їжею. Велика кількість цього вітаміну міститься в яйцях, рибі, пластівцях із злаків, вітамінізованому молоці.

Крім того, учені довели, що за допомогою сонця можна поліпшити кровообіг внутрішніх органів, оскільки під час прийому сонячних ванн промені через рецептори шкіри потрапляють у внутрішні органи.