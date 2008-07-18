Як правильно вибрати сонцезахисні окуляри?

Більшість з нас в літній час вважають за краще носити сонцезахисні окуляри, і це правильно. Але, при їх покупці слід бути гранично уважними. Офтальмологи не рекомендують носити постійно окуляри синьо-фіолетової гамми, оскільки кришталик ока сині кольори «неполюбляє». Якщо ж ваші окуляри саме такого кольору, то ними слід користуватися не дуже часто і не надовго. Оптимальним кольором для очей є відтінки сірого кольору.

На думку лікарів, від градієнта очі стомлюються швидше. З цієї причини, якщо у вас вже присутні відхилення в зорі, то для повсякденної шкарпетки краще придбати окуляри з рівномірним затемненням лінз, а градієнт можна залишити для особливих випадків. Не варто набувати і окулярів дуже маленького розміру, оскільки вони є поганим помічником в захисті від сонця.

Обов`язково звернете увагу на те, чи немає на лінзах нерівностей або подряпин, чи не тиснуть вони на перенісся, чи не тиснуть дужки. Слід пам`ятати і про те, що кращими захисними функціями від сонця володіють окуляри з скляними лінзами, так само вони міцніші і стійкіші до механічних пошкоджень і не спотворюють контурів предметів. Але, при всіх своїх позитивних сторонах, вона є крихкішими, тому їх не слід носити дітям, щоб уникнути травмування очей.

Кращою альтернативою скляним лінзам є лінзи, виготовлені з якісного пластика із спеціальними добавками і покриттями для захисту від ультрафіолетових променів. Такі окуляри є легшими і практичнішими.

Щоб зберегти хороший зір дуже важливо приділяти увагу правильному харчуванню. Одним з найпопулярніших засобів для збереження зору є така ягода, як чорниця. Крім цього для очей дуже корисні всі ягоди, фрукти, овочі красно-оранжеквого кольору, зелений лук, петрушка, щавель, капуста, зелений горошок, кукурудза, гречка, печінка, яйця, мед.

Дуже корисно вживати моркву, хоч би протягом місяця кожен ранок випивайте по стакану свіжовичавленого морквяного соку. Раз на рік проводите для очей вітамінне лікування, більшою мірою очі віддають перевагу вітамінам А, З, Е і групи В.