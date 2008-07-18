Після святкування хрестин 10 осіб потрапили до лікарні

У Львівській області в період з 15 по 17 липня до інфекційного відділення Новояворівської районної лікарні з діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 10 осіб, із них 4 дитини (мешканці с. Середкевичі Яворівського району), після святкування хрестин у приватному житловому будинку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Фахівцями районної СЕС здійснюються профілактичні та дезінфекційні заходи. Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Львівській області.