Після святкування хрестин 10 осіб потрапили до лікарні
10:01, 18 липня 2008Країна
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Діагноз - гостра кишкова інфекція
У Львівській області в період з 15 по 17 липня до інфекційного відділення Новояворівської районної лікарні з діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 10 осіб, із них 4 дитини (мешканці с. Середкевичі Яворівського району), після святкування хрестин у приватному житловому будинку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Фахівцями районної СЕС здійснюються профілактичні та дезінфекційні заходи. Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Львівській області.
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