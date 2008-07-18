Спіть правильно

Людина протягом життя витрачає на сон декілька десятків років. Погодьтеся, що жертвувати такою кількістю часу якось не хочеться. Виявляється, що якщо дотримуватися декілька простих правил, то час сну можна скоротити без шкоди для здоров`я.

Правило 1. Обов`язково щодня виділяйте хоч би п`ятнадцять хвилин на заняття фізкультурою, робіть

прави групи м`язів спини, ніг і живота. Це дозволить вам скоротити час сну на годину-півтори. Крім того, це допоможе вам зняти втому, яка накопичується у жителів міст.

Правило 2. Прагніть спати в приміщенні, що провітрюється або на свіжому повітрі.

Літом залишайте відкритим на всю ніч або вікно або балконні двері.

Взимку, перш ніж йти спати, кімнату слід протягом тривалого часу провітрювати.

Правило 3. Якщо є можливість, то придбайте подушку і матрац, набиті соломою або кінським волосом.

Правило 4. Не слід лягати спати на повний шлунок. Між останнім прийомом їжі і відходом до сну повинно пройти не менші п`ять годин.

Правило 5. Відмовіться від «вольового сну». Коли прокинулися, відразу вставайте з ліжка, оскільки ніжитися в ліжку – це недозволена розкіш і часто погана звичка.

Правило 6. Якщо, прокинувшись вранці, ви відчуваєте себе мляво, то прийміть прохолодний приємний душ, а ще краще облийтеся холодною водою.

Правило 7. Ведіть активний спосіб життя. Помічено, що активні люди потребують меншої кількості часу на сон, але при цьому завжди бадьорі і енергійні.