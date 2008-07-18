У Харкові - спалах педикульозу

За 6 місяців 2008 року зростання захворюваності на педикульоз в Харкові склало 82% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила головний санітарний лікар Харкова Тетяна Колпакова. Основна маса захворювань доводиться на учнів загальноосвітніх шкіл. Зафіксовано більше ста випадків.

Як основну причину розповсюдження захворювання головний санітарний лікар відзначає брак контролю за станом учнів у харківських школах.

«У дитячих садках таких випадків вкрай мало, — говорить Тетяна Колпакова, — оскільки там існує жорсткий контроль. У школах контроль понижений. Перевірки учнів можуть проводитися тільки на початку учбової чверті».

Друга причина — відсутність належного догляду за дітьми в деяких сім`ях, недостатня санітарна культура населення — і дорослих, і дітей.

«Діти нерідко обмінюються шапками, одягом, — розповідає Тетяна Колпакова, — таким чином захворювання може швидко розповсюдитися у вузькому дитячому колективі, в класі. Це теж свідчить про недоліки виховної і роз`яснювальної роботи в учбових закладах».

dozor.in.ua