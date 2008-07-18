Князевич відвідає з робочим візитом Одеську область

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, о 12.00 в приміщенні Одеської обласної державної адміністрації Василь Князевич спільно з Міністром з питань житлово-комунального господарства України Василем Кучеренко візьмуть участь у засіданні виїзної Міжвідомчої комісії з питань виконання Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006-2020 рр. У нараді візьмуть участь депутати обласної ради та керівники облдержадміністрації, мери міст Одеської області, керівники підприємств водопостачання, представники громадських організацій. Заплановано виїзд на об`єкти водопостачання та до лабораторії перевірки якості питної води.

О 14.30 відбудеться прес-конференція двох міністрів, де представники ЗМІ отримають відповіді на питання стосовно доступу населення до якісної питної води у контексті реформи житлово-комунального господарства України.

Акредитація журналістів триває у прес-службі Одеської облдержадміністрації протягом 17 липня за тел.: 776-15-27; 8-097-281-03-93.

По завершенню прес-конференції Василь Князевич візьме участь у виїзній нараді по питанню виконання заходів реалізації Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки: створення та функціонування трьох регіональних кардіохірургічних центрів (Донецьк, Львів, Одеса).