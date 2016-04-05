В Україні затверджено правила виробництва органічної продукції тваринництва

Згідно з повідомленням на урядовому порталі, відповідне рішення закріплене у постанові № 241 від 30 березня 2016 року.

"Затвердження детальних правил буде сприяти збільшенню обсягів виробництва, насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування, поглиблення інтеграції українського аграрного виробництва в ринок ЄС та світові ринки в цілому", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін затвердив правила виробництва органічного меду та продукції бджільництва, які регулюють розміщення вуликів, порядок підгодівлі бджіл та інші аспекти роботи пасічників (постанова №208 від 23 березня 2016 року).

Міністерство аграрної політики і продовольства має намір до 2020 року довести частку органічної продукції до 3% від сільськогосподарського виробництва України. Україна зацікавлена в нарощуванні експортного потенціалу органічної продукції, оскільки остання не підлягає квотуванню в рамках зони вільної торгівлі з ЄС.

Кількість операторів органічного ринку, сертифікованих єдиним українським органом сертифікації «Органік Стандарт», в 2015 році зросла в 2 рази і склала 200 підприємств.