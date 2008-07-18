Вакцина проти ВІЛ-інфекції виявила зворотній ефект

Національний інститут алергії і інфекційних захворювань США ухвалив рішення різко скоротити масштаб клінічних випробувань однієї з перспективних вакцин проти ВІЛ-інфекції. Причиною такого рішення стала нестача даних про взаємодію подібних препаратів з імунною системою пацієнта.

Вакцина, про яку йде мова, була розроблена консорціумом державних науково-дослідних установ США PAVE (Партнерство по оцінці вакцин проти ВІЛ/СНІДу). За принципом дії препарат близький до вакцини компанії Merck, випробування якої були достроково припинені минулого року. Попередні результати цих випробувань свідчили про те, що вакцина Merck не тільки не знижує, але й, можливо, збільшує ризик зараження ВІЛ.

У обох вакцинах як вектор використовується ослаблений аденовірус 5 типу. В ході торішніх випробувань статистично важливе збільшення числа нових випадків ВІЛ-інфекції було зафіксоване в підгрупі обрізаних і вакцинованих учасників, у яких до вакцинації були виявлені антитіла до цього аденовірусу. Причини цього явища до теперішнього часу залишаються невідомими.

Завданням випробувань вакцини PAVE була оцінка здатності препарату знижувати швидкість розмноження вірусу в організмі ВІЛ-інфікованих пацієнтів. До випробувань планувалося залучити 8,5 тисяч учасників, а об`єм їх фінансування досягав 145 мільйонів доларів. Тепер кількість учасників буде скорочена до 2,4 тисяч чоловік, причому до участі у випробуваннях будуть допущені лише необрізані чоловіки гомосексуальної орієнтації, у яких відсутні антитіла до аденовіруса 5 типу. Фінансування дослідження буде скорочено до 63 мільйонів доларів.

За словами директора Національного інституту алергії і інфекційних захворювань Ентоні Фоці (Anthony Fauci), існуючий рівень знань про взаємодію вакцини PAVE і інших подібних препаратів з імунною системою пацієнтів робить невиправданими масштабніші випробування. «Для початку необхідного показати, що вакцина працює, і здатна знижувати вірусне навантаження. Тільки після цього можливо масштабніше дослідження, яке підтвердить зв`язок цього явища з конкретною імунною відповіддю».- заявив Фоці.

medportal.ru