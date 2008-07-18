Пристрасть вагітних до горіхів викликає астму у новонароджених

Виявляється, у тих дітей, чиї матері щодня їли горіхи під час виношування плоду, ризик розвитку астми зростає на 50%. Такий висновок був зроблений на основі результатів восьмирічного дослідження 4000 жінок і їх дітей.

Які саме чинники під час вагітності або в перші кілька років життя дитини викликають виникнення астми, вчені поки не можуть сказати точно. Часто від астми страждають декілька членів однієї сім`ї, тому медики припускають, що захворювання має спадковий характер. Проте умови навколишнього середовища теж грають велику роль в розвитку цієї недуги.

Група фахівців під керівництвом Саськії Уїллерс з Університету Утрехта порівняла тих жінок, які під час вагітності їли горіхи щодня, і тих, хто споживав ці плоди зрідка. Аналіз показав, що у нащадків жінок з першої групи ризик розвитку задишки і симптомів астми вцілому зростав на 40%-60% порівняно з дітьми респонденток з другої групи.

Дослідники також вивчили, який ефект мають різні види горіхів, включаючи арахіс, який, з погляду ботаніків, не є справжнім горіхом. Як і очікувалося, саме арахіс виявився найбільш алергенним. По словах Уїллерс, арахісова алергія часто пов`язана з розвитком у дітей анафілактичного шоку і, на відміну від інших видів алергії, рідко проходить з віком.

В ході дослідження виявилося ще і те, що менше ризикують захворіти астмою діти тих мам, які протягом вагітності їли більше фруктів. Втім, дослідники відзначають, що в цій групі жінок великий вплив на здоров`я малюків могли зробити й інші аспекти здорового способу життя.

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