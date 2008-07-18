На Львівщині з харчовим отруєнням госпіталізовано 41 людину

У Львівській області в м. Стрий з харчовим отруєнням госпіталізовано 41 людину, зокрема 28 дітей. Про це повідомив представник ГУ МНС України у Львівській області. За його словами, всі потерпілі доставлені до інфекційного відділення Стрийської центральної міської лікарні з діагнозом гостра кишкова інфекція. 13 липня госпіталізовано 4 дітей, 14 липня – 10 людей (зокрема 4 дітей), 15 липня – 17 людей (зокрема 15 дітей), 16 липня – 5 людей (зокрема 5 дітей).

Зараз продовжується епідеміологічне розслідування із встановлення причин отруєння. За попередніми даними, люди отруїлися продуктами, які зберігали в домашніх умовах з порушенням температурного режиму.

www.rbc.ua