З початку АТО з Донбасу переселено понад 1 млн 29 тис. осіб

З початку проведення на сході України антитерористичної операції з тимчасово окупованої території і районів проведення АТО в інші регіони переселені 1 млн 29 тис. 108 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС, з цього числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 169 408 тис. осіб становлять діти та 498 тис. 677 осіб - люди з інвалідністю та люди літнього віку, у тому числі з Донецької та Луганської областей - 1 млн 6 тис. 966 осіб та з Автономної Республіки Крим і Севастополя - 22 тис. 142 людини.

Читайте такожВимушені переселенці - група ризику щодо поширення туберкульозу в УкраїніВ ДСНС відзначають, що місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук приміщень, придатних для розміщення внутрішньо переміщених осіб. В даний час визначені 647 об'єктів різної форми власності, в яких можливе розміщення 10 тис. 990 ВПО.