Схуднення без дієт

Схуднути без дієт цілком реально, необхідно тільки змінити своє життя. Дотримуючись правил, про які ми говоритиме нижче, ти зможеш, не відмовляючи собі ні в чому, прийти в ту форму, про яку раніше ти тільки мріяла. І це зовсім не складно! Правило 1. Фантазуй. Уяви собі, якою ти будеш, коли схуднеш. Представлена тобою людина – це твій ідеал, до якого необхідно прагнути. Іноді уявляй собі, як твій ідеальний двійник ходить по магазинах і купує дуже красиві речі і т.д. Такі фантазії будуть потужним уявним стимулом, який допоможе тобі позбавитися зайвих кілограмів.

Правило 2. Склади свою програму харчування. Приймай їжу не менше чотирьох разів на день. При цьому, на сніданок з`їдай 20 % денного раціону, на другий сніданок – 30 %, на обід – 40 %, а на вечерю – 10 %. При цьому, твоє меню має складатися із зернових, овочів і молочних продуктів. Останній прийом їжі має бути не пізніше, ніж за півтори-два години до сну. Прагни дотримуватися нежирного режиму харчування. Це допоможе позбавитися півтора-двох кілограмів за місяць.

Правило 3. Якщо тобі хочеться чогось з`їсти тільки через те, що нудно, сумно або самотньо, то розваж себе чимось безпечнішим, наприклад, подивися комедію. До речі, п`ятнадцять хвилин сміху на день допомагають за рік позбавитися двох кілограмів жиру.

Правило 4. Не любиш тренуватися в спортзалі? Займися танцями! Танцюй не менше 30-40 хвилин три рази на тиждень.

Правило 5. Завжди висипайся. Якщо організм не одержує достатньо відпочинку, то йому важче контролювати масу тіла, підвищується потреба організму у вуглеводах, накопичується жир. Спати необхідно не менше 7-8 годин на добу. Лягати і прокидатися необхідно в один і той же час, а перед сном не можна їсти і дивитися телевізор.

Правило 6. Вибирай посуд зелених і синіх тонів, оскільки вони знижують апетит. Крім того, діаметр тарілки не повинен бути великим. Доведено, що менша тарілка, то менше ми їмо.