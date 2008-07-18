Рак шлунка і як йому запобігти

Щорічно у світі реєструють близько 800 тисяч нових випадків. Рак шлунка – це злоякісна пухлина, яка розвивається на слизовій оболонці шлунка. Найчастіше від цього захворювання страждають люди старші за п`ятдесят років, частіше за всього чоловіки. Медики рекомендують регулярно проходити медичні обстеження, щоб була можливість виявити хворобу на ранній стадії. Найбільш високий показник діагностування на ранній стадії раку шлунка спостерігається в Японії.

До причин раку шлунка можна належать:

1. Особливості харчування: зниження споживання вітаміну С, переважання у раціоні борошняної їжі, нестача в щоденному меню овочів і фруктів, підвищене вживання смаженої і копченої, консервованої їжі, тваринних жирів.

2. Спровокувати розвиток раку шлунка може куріння, надмірне вживання алкоголю, а також вживання алкогольних напоїв натщесерце.

3. Причиною розвитку злоякісної пухлини шлунка може також стати підвищене надходження з їжею нітратів, нітритів, а також нітрозамінів.

4. Інфекційний чинник. Захиститися від цієї страшної недуги можна, вживаючи в їжу велику кількість фруктів і овочів, що містять велику кількість токоферолу, аскорбінової кислоти, бета-каротину, а також неспецифічних сорбентів. Хорошим помічником є і зелений чай. Медики також відзначають, що слід відмовитися від вживання консервованих продуктів. Замість консервації рекомендовано використовувати заморожування. Вживання заморожених продуктів замість консервованих допомагає істотно понизити ризик розвитку раку шлунку через відсутність консервантів, а також зниження кількості канцерогенів.