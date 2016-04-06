Червоний Хрест стурбований обстрілами цивільних об’єктів на сході України

Міжнародний Комітет Чевоного Хреста висловлює стурбованість стосовно неодноразових обстрілів цивільних об’єктів на сході України.

Про це повідомляє представництво МКЧХ в Україні на своєму сайті.

Зазначається, що посилення обстрілів на сході України ускладнило становище переміщених осіб і місцевих мешканців, які живуть у безпосередній близькості від лінії фронту.

В представництві МКЧХ наголосили, що у зв'язку з обстрілами ремонт газопроводу, пошкодженого влітку 2014 року, на даний час призупинено через небезпечні інциденти в районі Мар’їнки. 31 березня технічний персонал, який прокладав близько 3 тис. м підземної труби, вже вдруге за останні два тижні потрапив під обстріл.

«На щастя, ніхто не постраждав, але в результаті обстрілу виведено з ладу два екскаватори. Небезпека не дозволяє робітникам продовжувати ремонт. Закон вимагає оберігати цивільних осіб і цивільні об’єкти від нападів», - зауважив глава офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Маріуполі Рафаель Тено.

Починаючи з літа 2014 року понад 16 тис. мешканців Мар’їнки та Красногорівки позбавлені газопостачання. З листопада минулого року МКЧХ підтримує зусилля, спрямовані на відновлення поставок газу.

Читайте такожЧервоний Хрест залучить понад $64 млн для допомоги переселенцям, що живуть у зоні АТО«Відсутність газопостачання означає, що мешканці Мар’їнки та Красногорівки не мають опалення і не можуть приготувати їжу. Але ми дуже стурбовані тим, що ці небезпечні інциденти можуть загрожувати персоналу, який працює над ремонтом газопроводу. Залишилося відремонтувати лише 300 м труби. Ми сподіваємося, що найближчим часом ситуація в галузі безпеки покращиться, і можна буде без подальших затримок відновити газопостачання», - заявив Тено.

В МКЧХ повідомили, що сплеск насилля, який спостерігається останніми тижнями на сході України, також призвів до руйнувань цивільного майна. Міжнародне гуманітарне право вимагає розрізняти осіб, які беруть участь у військових діях, і військові об’єкти з одного боку, та цивільних осіб і цивільні об’єкти з іншого боку.

«Саме тому до і під час нападу кожна зі сторін в конфлікті повинна зробити все практично можливе, щоб пересвідчитись у тому, чи спрямовані напади на військові цілі, і щоб уникнути випадкової загибелі цивільного населення, поранення цивільних осіб та пошкоджень цивільних об’єктів, або принаймні звести такі випадки до мінімуму», - йдеться у повідомленні.