Кому не можна їхати до санаторію?
Загальні протипоказання
Загальними протипоказаннями, для санаторно-курортного лікування є:
1. Усі захворювання у гострій стадії, гострі інфекційні захворювання у стадії загострення і ускладнені гострими гнійними процесами.
2. Усі венеричні захворювання у гострій або заразній формі.
3. Психічні захворювання. Всі форми наркоманії і хронічний алкоголізм.
4. Всі хвороби крові, у гострій стадії та у стадії загострення.
5. Кахексія (виснаження) будь-якого походження.
6. Злоякісні новоутворення (онкологічні хвороби).
7. Кровотечі різноманітного походження, що часто повторюються і рясні.
8. Вагітність у всі терміни за наявності акушерської патології і нормальна вагітність, починаючи з 26 тижнів.
Усі форми туберкульозу активної стадії (такі хворі направляються у спеціальні санаторії).