Кому не можна їхати до санаторію?

Загальними протипоказаннями, для санаторно-курортного лікування є:

1. Усі захворювання у гострій стадії, гострі інфекційні захворювання у стадії загострення і ускладнені гострими гнійними процесами.

2. Усі венеричні захворювання у гострій або заразній формі.

3. Психічні захворювання. Всі форми наркоманії і хронічний алкоголізм.

4. Всі хвороби крові, у гострій стадії та у стадії загострення.

5. Кахексія (виснаження) будь-якого походження.

6. Злоякісні новоутворення (онкологічні хвороби).

7. Кровотечі різноманітного походження, що часто повторюються і рясні.

8. Вагітність у всі терміни за наявності акушерської патології і нормальна вагітність, починаючи з 26 тижнів.

Усі форми туберкульозу активної стадії (такі хворі направляються у спеціальні санаторії).