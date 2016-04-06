Україна братиме участь у європейському проекті щодо епідемічної безпеки
Проект Європейської Комісії «Середземноморська програма з питань навчання епідеміологів» (MediPIET) реалізується Центрами з питань хімічних, біологічних, радіологічних та атомних загроз (EU CBRN CoE) в рамках ініціативи ЄС.
Про це УНІАН повідомили у МОЗ.
MediPIET має на меті посилення системи безпеки здоров'я через розвиток мережі польових епідеміологів, обміну досвідом та найкращими практиками. Ключовим завданням є посилення спроможності національних систем щодо епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями та їх попередження, а також системи контролю за ризиками у сфері громадського здоров'я. Важливою складовою співпраці є комунікації, тренінги, обмін інформацією та технічна підтримка між країнами ЄС.
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Представники проекту перебуватимуть в Україні до 6 квітня 2016 року, аби презентувати можливості співробітництва та обговорити оптимальні кроки подальшої співпраці.