Україна братиме участь у європейському проекті щодо епідемічної безпеки



Про це УНІАН повідомили у МОЗ.

MediPIET має на меті посилення системи безпеки здоров'я через розвиток мережі польових епідеміологів, обміну досвідом та найкращими практиками. Ключовим завданням є посилення спроможності національних систем щодо епідеміологічного нагляду за інфекційними захворюваннями та їх попередження, а також системи контролю за ризиками у сфері громадського здоров'я. Важливою складовою співпраці є комунікації, тренінги, обмін інформацією та технічна підтримка між країнами ЄС.

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Представники проекту перебуватимуть в Україні до 6 квітня 2016 року, аби презентувати можливості співробітництва та обговорити оптимальні кроки подальшої співпраці.