Дівчатка-підлітки є найвразливішими у війні на сході України - ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомили представник фонду Каспар Пік та заступник міністра соціальної політики України Сергій Устименко.

Так, зокрема, як зазначається в прес-релізі ФН ООН, від конфлікту на Сході України постраждало приблизно 0,2 млн осіб. У зв'язку з інтенсифікацією насильства та підвищення рівня небезпеки, багато українців було змушено залишити свої домівки, більшість внутрішньопереміщених осіб зі сходу прибули до Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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ВПО, більшість з яких складають жінки, діти та люди з інвалідністю залишаються найбільш вразливими до дискримінацій, насильства та зловживання їхніми правами. В умовах переміщення рівень насильства та проблема доступу до медичних послуг постають ще гостріше. Так у січні 2015 року ФН ООН провів дослідження у 16 областях України, результати якого підтвердили, що ВПО стикається з різними формами насильства, зокрема, і з погрозами зброєю, психологічним, сексуальним насильством, залякуваннями та домашнім насильством. Проект передбачає, зокрема, зміцнення міжвідомчої системи попередження і подолання гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до послуг з охорони репродуктивного здоров'я в п'яти областях України, що найбільш постраждали від конфлікту.

Проект включає комплекс дій, які допоможуть суспільству та владі дати ефективну відповідь на сплеск насильства над жінками та сприяє забезпеченню доступу жінок до медичних послуг.

Проект надання гуманітарної відповіді спрямовано на забезпечення гуманітарних потреб найбільш вразливих категорій жінок та дівчат-підлітків в умовах збройного конфлікту на Сході України шляхом зміцнення міжвідомчої системи координації, попередження та захисту, а також поліпшення доступу осіб, які пережили гендерно обумовлене насильство до правової медичної та соціально-психологічної допомоги.

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“Під час конфліктних ситуацій рівень стресових навантажень зростає, люди втрачають роботу, чоловіки втрачають роботу, дуже часто їм приходиться переїжджати в інші частини країни. І через підвищення стресу жертвами такого насильства стають діти і жінки... І, звичайно, це стосується осіб, які поживають як у зоні конфлікту, так і внутрішньопереміщених осіб. За останні 4-5 місяців ми розгорнули 21 мобільну бригаду, яка надає послугу соціального, медичного характеру тим жінкам, які стали жертвами насильства”, - зазначив Пік.

За його словами, станом на квітень 2016 року мобільні бригади соціально-психологічної допомоги отримали більше 4 тис. звернень; в медичні заклади східних областей було доставлено 38 тис. гінекологічних оглядових наборів, 355 акушерсько-гінекологічних наборів та 2 інкубатори для передчасно народжених немовлят.