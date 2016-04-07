Військові із зони АТО мають пройти тест на наявність вірусу гепатиту - експерти

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН на тему: "Профілактика і боротьба з поширенням інфекційних захворювань в зоні АТО: гепатит, ВІЛ, тощо" народний депутат України, заступник голови Комітету ВР з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко.

«Я сподіваюся, що ми разом з юристами, Міністерством охорони здоров’я, Міноборони найближчим часом напрацюємо ці зміни і дуже розраховуємо, що вони будуть ухвалені»,- сказала вона.

Депутат зазначила, що на сьогодні велика кількість демобілізованих військовослужбовців повертаються додому, і до народних депутатів, юристів та адвокатів надходить від них багато звернень щодо захворювань на гепатит і ВІЛ/СНІД. За її словами, нині існуюча система норм законодавства не дає можливості ефективно вирішувати цю проблему.

Зокрема, Сисоєнко повідомила, що чинним наказом Міноборони № 402 не передбачено обов’язкове проведення діагностики на інфекційні захворювання, в тому числі і на гепатит під час проходження медичних комісій.

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Депутат зауважила, що коли мобілізовані повертаються додому, то на них вже не розповсюджується фінансування за тими програмами, які фінансуються з бюджетів Міноборони, і по суті вони мають проходити лікування за кошти бюджету за місцем свого проживання.

«Не передбачено механізму передачі демобілізованих до закладів охорони здоров’я за місцем проживання і належне їх лікування, тобто сьогодні хлопці залишаються наодинці із своїми проблемами»,- констатувала депутат і нагадала, що таке лікування дуже високовартісне.

Т.в.о. головного інфекціоніста Міноборони Віктор Третьяков погодився із необхідністю внести зміни до зазначеного наказу.

«Треба внести зміни в наказ № 402. Але хотілося, щоб ці зміни не залишилися лише змінами, а щоб були практичні висновки. Ми тільки за те, щоб це відбулося»,- сказав він.

Третьяков також поінформував, що наказ №402 стосується призову до лав ЗСУ. За його словами, згідно цього наказу тестування на інфекційні захворювання обов’язково проходять призовники строкової служби, контрактники та офіцери. «Тестування не проходять лише мобілізовані», - додав медик.

Начальник центрального санітарно-епідеміологічного управління Міноборони Сергій Литовка у свою чергу зазначив, що у ЗСУ виявляють хворих переважно з хронічним гепатитом.

«Доведених фактів гострого гепатиту С, тобто гепатиту, який був отриманий саме під час виконання військової служби, одиниці»,- додав він.

Водночас Литовка погодився, що виконання бойових завдань у польових умовах взимку викликає певні зміни імунітету, які призводять до того, що у людини може загострюватися хронічний гепатит С.