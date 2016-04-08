В Україні з початку року від пожеж загинули 623 людини

З початку року в Україні сталося понад 15 тис. пожеж, загинули 623 людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації - начальник управління організації пожежно-рятувальних робіт, служби та підготовки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної служби з надзвичайних ситуацій Петро Коротинський.

"За оперативними даними, з початку 2016 року на території України виникло 15 тис. 318 пожеж, у тому числі 7 тис. 965 виникло у житловому секторі, 447 пожеж сталися на виробництві, 815 пожеж виникло на транспорті", - зазначив Коротинський.

При цьому він зазначив, що під час пожеж загинули 623 людини.

Фахівці ДСНС врятували 560 осіб і 5 тис. 770 будівель.

Читайте такожу Львівській області під час пожежі в гуртожитку постраждали 19 осіб"В природних екосистемах України з початку року сталося 2 тис. 693 пожежі, загальна площа цих пожеж становить 2 700 тис. га. Основна маса випадків - горіння на відкритій ділянці місцевості. Це 2 648 тис. пожеж на загальній площі 2 тис. 685 га", - сказав Коротинський.

За його словами, основна причина цих пожеж - випалювання сухої рослинності, в тому числі під час проведення сільськогосподарських робіт і недотримання населенням заходів пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах і на торфовищах.

Найбільше пожеж сталося в Івано-Франківській області - 491, у Київській області - 370, в Дніпропетровській області - 267.