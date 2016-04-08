Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі визнав, що у нього є проблеми з вивченням української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в МОЗ.

«У мене проблеми з державною мовою. Я читаю, я розумію. Я сиджу на телешоу. У прямому ефірі мені задають питання. З розумінням проблем немає. Підписуючи документи, я їх читаю», - зазначив Квіташвілі, додавши, що для вивчення «не було часу, чесно кажучи».

Читайте такожКвіташвілі в 2015 р. отримав понад 75 тис. грн доходуВ той же час він пообіцяв, що вивчить українську мову.

«Я планую залишатися в Україні, тому гарантую, що вивчати мову буду», - сказав Квіташвілі.