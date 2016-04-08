При МОЗ планують створити Центр громадського здоров'я

При Міністерстві охорони здоров'я України планують створити Центр громадського здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі повідомив на прес-конференції в Києві.

За його словами, відомство розробило нову структуру системи охорони здоров'я.

Читайте такожЦіни на ліки можна знизити - Квіташвілі«Це дуже важливий крок для правильного розвитку нових функцій Міністерства охорони здоров'я в країні. Це є першим правильним розподілом різних державних функцій, починаючи з епіднагляду і закінчаючи превенцією захворювань. У нас була горизонтальна система управління. Багато інститутів, які працювали під МОЗ, не з'єднувалися один з одним, але тепер ми збудували правильну вертикаль, щоб швидко реагувати на ті проблеми, які у нас є або можуть бути», - сказав Квіташвілі.