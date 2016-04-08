Дефіцит вакцин Квіташвілі пояснив неефективною роботою попереднього керівництва МОЗ

Дефіцит вакцин в Україні спричинений неефективною роботою попереднього керівництва Міністерства охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Це результат кримінальної політики, яку проводило міністерство в останні чотири роки, коли вакцини закуповували за принципом «не те що потрібно і що важливо», а «скільки можна на них заробити і як». І, як результат, те, що у нас є зараз щодо реєстрації. Реєстрація стала знаряддям для забивання конкурентів», - сказав Квіташвілі.

Читайте такожУкраїнських дітей вакцинуватимуть проти поліомієліту бівалентою живою вакциною - МОЗУ свою чергу заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Перегінець запевнив, що перші поставки вакцин будуть вже наступного тижня.

Читайте такожМОЗ просять забезпечити країну вакцинами проти сказу"Вакцини, які не мають ліцензії в Україні, будуть зареєстровані за спрощеною процедурою, яка передбачає наявність досьє і довідки про перекваліфікацію. Завдяки цій скороченій процедурі в Україні вже зареєстрована двовалентна вакцина ОПВ, на яку Україна переходить з 18 квітня. Процедура відпрацьована, доступна. Усі незареєстровані вакцини, необхідні Україні, будуть зареєстровані в оптимальні терміни", - сказав Перегінець.