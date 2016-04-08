Показники смертності в Україні залишаються одними з найвищих у Європі – МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Шафранський у ході підсумкової колегії на тему: «Про підсумки діяльності галузі у 2015 року, завдання з реформування та перспективного розвитку системи охорони здоров’я України» у МОЗ.

«Незважаючи на позитивну динаміку загального коефіцієнта смертності (13,9%), він і в 2015 році залишається одним з найвищих у Європі. В структурі смертності, як і в попередні роки, лідирують хвороби системи кровообігу, новоутворення та зовнішні причини смерті», - Шафранський.

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За його словами, «показникам смертності притаманна суттєва регіональна диференціація». Порівняно з 2014 роком, у 2015 році загальний коефіцієнт смертності мав тенденцію до зростання у 8 областях України (найбільш суттєве зростання у Закарпатській на 4,9% і Херсонській на 3,3% областях), в 10 областях він залишився на тому ж рівні, і лише в 5 регіонах знизився, сказав Шафранський.

За його словами, зросли й показники материнської смертності.

«За даними оперативного моніторингу, в 2015 року показник материнської смерті становить 16,53. В порівнянні з минулим 2014 роком, показник вище, що можна пояснити тим, що в 2015 році відбулося 381058 пологів, а в 2014 році кількість пологів становила 472 233. Треба зазначити, що показник материнської смерті у 2013 році був значно нижче і складав 11,5», - зазначив Шафранський.