Найпоширенішими хворобами серед українців є серцево-судинні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Шафранський повідомив у ході підсумкової колегії на тему: «Про підсумки діяльності галузі у 2015 року, завдання з реформування та перспективного розвитку системи охорони здоров’я України» у МОЗ.

За його словами, у 2015 році зросли показники поширеності хвороб (порівняно з 2014 роком) на 0,57%, первинна захворюваність залишилась практично на тому ж рівні.

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«У структурі поширеності хвороб перше місце займають хвороби системи кровообігу (31%), друге – хвороби органів дихання (19,8%) і третє – хвороби органів травлення (9,9%). За останні 5 років відзначається поступова тенденція до зростання частки класів новоутворень, ендокринних хвороб, хвороб нервової та сечостатевої систем у структурі поширеності хвороб. У структурі первинної захворюваності перше рейтингове місце належить хворобам органів дихання (44,3%), друге – хворобам системи кровообігу (6,9%), третє місце – хворобам сечостатевої системи (6,6%)», - сказав Шафранський.

За його словами, протягом 2015 року найвищі показники летальності у стаціонарних медзакладах від хвороб системи кровообігу зафіксовано у Луганській, Донецькій та Харківській областях, від інфаркту міокарда - у Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях, від церебральних інсультів - у Чернігівській, Черкаській та Донецькій областях.