В Україні зросла кількість абортів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник охорони здоров’я України Віктор Шафранський у ході підсумкової колегії на тему: «Про підсумки діяльності галузі у 2015 року, завдання з реформування та перспективного розвитку системи охорони здоров’я України» у МОЗ.

За його словами, це спричинено нестабільною та складною соціально-економічною та політичною ситуацією.

"З середини 2014 року в Україні кількість пологів зменшилась із 502 тисяч на рік до 400 тисяч на рік. Також зросла кількість абортів. Загалом демографічна ситуація погіршилася", - сказав Шафранський.

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Він поінформував, що через міграцію населення із зони проведення АТО, тимчасову окупацію окремих районів Донецької і Луганської областей та Криму зменшилась кількість пологових будинків - із 88 в 2013 році до 74 в 2015 році.

"Змінився кадровий склад медичного персоналу - з 12 тисяч акушерів-гінекологів до 10 тисяч, погіршилося матеріально-технічне оснащення та кількість установ надання акушерсько-гінекологічної допомоги", - сказав Шафранський.