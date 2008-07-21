Риба, волоські горіхи і ківі покращують роботу мозку

Збалансована дієта може не тільки підтримати наше тіло в хорошій формі, але і захистити мозок від розладів психіки і розумової дисфункції. Медики Університету Каліфорнії (США) радять для поліпшення пізнавальних здібностей і запобігання мозковому старінню і пошкодженню регулярно споживати продукти, що містять жирну кислоту омега-3.

Омега-3, яка міститься в рибі (особливо в лососеві), волоських горіхах і ківі і володіє властивостями удосконалювати пам`ять і навики вивчення і боротися з депресією, перепадами настрою і серйозними психічними захворюваннями типу шизофренії і недоумства.

Як пояснюють неврологи, синапси в мозку сполучають нейрони і забезпечують критичні мозкові функції – навчення і пам`ять.

Омега-3 підтримує синапсичну пластичність і впливає на роботу декількох молекул, важливих для нормальної функції мозку. Дієтичний дефіцит цієї жирної кислоти пов`язаний із збільшеним ризиком психічних відхилень, включаючи дефіцит уваги, дислексію, недоумство, хронічну депресію і шизофренію, говорять лікарі.

В той же час було доведено, що діти 6-12 років, що збільшили споживання риби і горіхів, поліпшили учбову успішність, не мали поведінкових проблем і швидше навчалися читанню і письму. Важливо одержувати жирну кислоту омегу-3 через природні продукти, а не за допомогою вітамінних добавок, підкреслюють вчені.

Лосось багатий на кислоту DHA, підвидом омеги-3, що зменшує окислювальну напруження і удосконалює роботу синапсу в клітинних мембранах мозку. Рекомендується їсти лосося три рази в тиждень. Сурогатна їжа і фаст-фуд навпаки негативно позначаються на мозкових синапсах, завдають шкоди молекулам мозку, які відповідають за вивчення і пам`ять.

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