В ЄС пропонують заборонити продаж тютюну до 2025 року

З ініціативою заборонити до 2025 року в країнах Євросоюзу тютюн і продаж тютюнових виробів виступила група депутатів Європарламенту. Як заявила її представник - депутат від Ірландії Евріл Дойл, дана мета є не тільки досяжною, але і цілком реальною.

«Ми хочемо встановити період в 15 років, після закінчення якого тютюн буде оголошений «поза законом», - його не можна буде ні перевозити, ні продавати на території Євросоюзу», - підкреслила вона в інтерв`ю, опублікованому в понеділок рядом європейських видань.

При цьому Дойл відмітила, що за час, що залишився, необхідно провести «широку роз`яснювальну роботу» серед громадян ЄС про шкоду тютюну.

У свою чергу комісар по питаннях охорони здоров`я Єврокомісії Андрулла Вассиліу заявила, що з наступаючого вересня питання про можливу заборону тютюну в Євросоюзі обговорюватиметься як в рамках Єврокомісії, так і міністрами охорони здоров`я країн - членів ЄС,

gpu.ua