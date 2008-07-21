Британським лікарям доплачуватимуть за врятовані життя

Хірурги Державної служби охорони здоров`я Великобританії одержуватимуть премії, розмір яких залежатиме від числа врятованих життів. Подібна система виплат залежно від успіхів хірургів на операційному столі, вводиться в країні вперше.

Провідні хірурги, у свою чергу, відзначають, що після введення цієї схеми нарахування зарплати лікарі прагнутимуть не брати пацієнтів високого ступеня ризику, а також проводити складні операції.

last24.info