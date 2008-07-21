10 перекусів, які не завдадуть шкоди фігурі

Кожне з цих перекушувань містить лише 100 калорій і безліч корисних властивостей. · Банан. Цей смачний фрукт є джерелом «гормону щастя» серотоніна і фосфору, який допомагає думати. Крім того, аромат банана допомагає подавити апетит.

· 3 морковки, заправлених олією. Таке перекушування збагатить твій організм легко засвоюваним каротином, який корисний при короткозорості і акне. Вживання цієї легкої страви, зробить твою шкіру чистою, волосся блискучими, а зір гострим.

· 10 оливок. У оливках містяться жирні кислоти, які знижують рівень холестерину. За допомогою цього перекушування можна боротися з в`ялою шкірою і зайвою вагою.

· 2 квадратики чорного шоколаду. У шоколаді міститься все той же «гормон щастя», так ще і антиоксиданти, які примусять працювати в повну силу твою імунну систему.

· Зерновий хлібець з лососем. Цей бутерброд швидко додасть сил і енергії для нових звершень. Крім того, з`ївши такий бутерброд, ти одержиш протеїн і корисні «повільні» вуглеводи.

· Тарілка супу-пюре з брокколі. У брокколі міститься магній, який стимулює діяльність мозку і нормалізує роботу нервової системи. Такий супчик просто незамінний під час робочого авралу.

· 1 печена картопля. У печеній картоплі містяться регулятори обміну речовин, які допоможуть знизити рівень холестерину і схуднути. За допомогою цього перекушування ти нормалізуєш процес травлення.

· 13 несолоних горішків мигдаля. У цих смачних горішках міститься велика кількість вітаміну В, кальцію і корисних жирів. Крім того, мигдаль відмінно тонізує, тому ти будеш бадьорою протягом всього дня.

· Жменя малини. У цій смачній ягоді міститься величезна кількість ацетилсаліцилової кислоти. Тому, простуда тобі не страшна!

11 свіжих огірочків і 1 столова ложка хумуса (пюре з турецького гороху). З такого перекушування ти одержиш оптимальну кількість протеїну, кальцію і цинку, а твої нігті будуть ідеально здоровими і міцними.