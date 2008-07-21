Реклама дієт та косметики калічить дітей

Сексуальні образи в засобах масової інформації породжують хвилю серйозних психологічних проблем у дівчаток-підлітків, стверджують вчені.

Особливо небезпечна реклама косметики, пластичної хірургії та дієт.

Прагнення дівчаток-підлітків виглядати якомога сексуальніше калічить дитячу психіку, попереджають британські вчені.

За даними експертів, сексуально привабливі зображення в глянцевих журналах і на рекламних плакатах здатні заподіяти шкоду здоров`ю 10-річних дівчаток. Під їх дією юні представниці слабкої статі починають відчувати потребу в носінні одягу, який дозволив би їм виглядати більш дорослими.

Крім того, багато хто з дівчаток вимушений заходити все далі під час флірту з хлопчиками, свідчить дослідження організації Girlguiding U.K., яка є своєрідним рухом скаутизму для дівчаток.

Тривогу з приводу цієї проблеми б`ють соціологи і на іншій стороні океану. Згідно з доповіддю Національних інститутів охорони здоров`я США, зараз вперше за останні 15 років намітилося зростання числа підліткових вагітностей. Хоча кількість сексуальних контактів серед підлітків тримається на колишньому рівні.

За словами доктора психології Кейт Еблоу, велика кількість сексуальних сюжетів в засобах масової інформації дає підліткам невірні життєві орієнтири.

У британському опитуванні з цієї проблеми взяли участь 54 дівчинки у віці 10-14 років. Ще 350 підлітків жіночої статі було опитано в режимі онлайн.

Психологи стверджують, що особливо шкідлива для дитячої психіки інформація про схуднення, косметичні засоби і пластичну хірургію. Приблизно двоє з кожних п`яти опитаних дівчаток сказали, що знають однолітків, які постраждали від такого психологічного тиску. Приблизно така ж частка респондентів призналася, що самі впадали в депресію з тих же причин.

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