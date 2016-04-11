До Одеси доставили 14 поранених бійців АТО
09:00, 11 квітня 2016Країна
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До Одеси доставили 14 бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції.
До Одеси доставили 14 бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції / УНІАН
Про це у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.
За його словами, 4 бійців – у тяжкому стані.
«Прийшов борт. 14 хлопців... 4 тяжких», - написав Танцюра.
До Одеси бійців доставили літаком, з аеродрому машинами «швидкої допомоги» їх перевезли до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.
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