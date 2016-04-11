До Одеси доставили 14 поранених бійців АТО

Про це у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.

За його словами, 4 бійців – у тяжкому стані.

«Прийшов борт. 14 хлопців... 4 тяжких», - написав Танцюра.

До Одеси бійців доставили літаком, з аеродрому машинами «швидкої допомоги» їх перевезли до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.