До Одеси доставили 14 поранених бійців АТО

09:00, 11 квітня 2016
Країна
165

До Одеси доставили 14 бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції.

Поранений під час АТО військовослужбовець Ігор Скляров у Військово-медичному клінічному центрі

Про це у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.

За його словами, 4 бійців – у тяжкому стані.

«Прийшов борт. 14 хлопців... 4 тяжких», - написав Танцюра.

До Одеси бійців доставили літаком, з аеродрому машинами «швидкої допомоги» їх перевезли до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter