Люксембурзький Червоний Хрест допомагатиме постраждалим на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-брифінгу повідомив заступник генерального секретаря Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Валерій Серговський.

Він відзначив, що мова наразі йде про реалізацію проектів з відновлення зруйнованих під час артилерійських обстрілів будинків, зокрема, у Слов’янську.

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За словами Серговського, фахівці Люксембурзького Червоного Хреста відновили вже 20 будинків. Цього року планується відновлення ще 21 будинку та ремонт понад 100 споруд. Загальний обсяг робіт у грошовому еквіваленті становити 0,5 млн євро.

Серговський повідомив, що Товариство Червоного Хреста України разом з Люксембурзьким Червоним Хрестом провели моніторинг ситуації на місцях і визначили категорії осіб, які найбільше потребують допомоги у відновленні житла, а також провели консультації з органами місцевої влади, щоб державні програми допомоги не дублювалися з міжнародною допомогою Червоного Хреста.

Присутня на брифінгу менеджер проектів Люксембурзького Червоного Хреста в Україні Міріам Жакобі відзначила, що архітектори, які проектують будівництво, – це представники українського та люксембурзького Червоного Хреста, а бригади будівельників формуються вже на місцях. Це, словами Жакобі, дає робочі місця для місцевого населення. При цьому команда архітекторів щодня перевіряє та контролює якість закуплених матеріалів та проведення будівельних робіт. «Ми хочемо гарантувати, що будинок, який здається нашому бенефіціанту, хорошої якості», – підкреслила Жакобі.

Вона відзначила, що бюджет відбудови одного будинку становить приблизно 5 тис. євро. Частина коштів надходить від Люксембурзького Червоного Хрест, а частина – від Міністерства закордонних справ Люксембургу.