Хай ваші ніжки будуть здоровими

Нашим ногам не позаздриш. Ми весь день проводимо на ногах, надягаємо високі каблуки, а ось розслабляти не уміємо. Хочеш допомогти своїм ногам? Порада 1. Для того, щоб ноги трохи відпочили, необхідно помасажувати їх або хоча б погладити. При цьому рухатися слід в напрямі від стоп до колін.

Порада 2. Для того, щоб запобігти появі набряків, необхідно кілька разів протягом дня виконати таку просту вправу. Підніміться навшпиньки, а потім різко опустіться на п`яти.

Порада 3. Візьміть за правило щодня перебирати пальцями ніг дрібні предмети. Наприклад, читаючи книгу або дивлячись телевізор, перекладайте з місця на місце маленькі кульки або палички.

Порада 4. Кожен вечір необхідно виконувати таку вправу. Ляжіть на спину, ноги підніміть вгору і обіпріться ними об стіну. У такому положенні необхідно полежати протягом п`яти-десяти хвилин. Після цього, сядьте на підлогу і енергійними рухами розітріть ноги, рухаючись від стоп і кісточок до колін.

Порада 5. Прагніть щодня обливати ноги по коліна холодною водою. Ця процедура особливо хороша вранці, оскільки заряджає бадьорістю. Крім того, таке обливання стимулює імунітет.

Порада 6. Зовсім не зайвим буде перед сном робити легкий масаж стоп, використовуючи для цього крем для ніг.