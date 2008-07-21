У Запоріжжі відбулася акція проти примусової вакцинації

Днями у центрі Запоріжжя відбулася акція «Вакцинація – геноцид нації», спрямована проти масової примусової вакцинації дітей в Україні. В її рамках учасники роздавали всім охочим інформацію із статистикою захворюваності щеплених громадян на недуги, від яких вони отримували щеплення, дані про можливі негативні наслідки вакцинації, а також про компоненти вакцин, що застосовуються на території України.

Як повідомила УНІАН співорганізатор заходу Наталія ГОНЧАРОВА, мета акції - привернути увагу громадськості до «зворотної сторони» щеплень, які, на думку учасників акції, «сприяють не тільки і не стільки профілактиці певних захворювань, скільки зниженню природного імунітету дітей».

«До складу вакцин, що зараз застосовуються в Україні, входить цілий ряд небезпечних для здоров`я компонентів, зокрема ртуть (мертіолят або тирмірозал, що є консервантом, спроможним вражати нирки, клітини головного мозку і центральну нервову систему в цілому), фенол (високотоксичну речовину, що міститься в пробах Манту і яка може викликати шок, серцеву недостатність і т.д.) І ми вважаємо, що люди повинні про це знати, щоб робити усвідомлений вибір», - підкреслила Н. ГОНЧАРОВА.

Вона зауважила, що за допомогою акції її організатори хочуть так само звернути увагу на те, що система вакцинації в Україні суперечить положенням Конституції.

«Відповідно до Конституції, кожен громадянин України має право на освіту, в той же час віддати дитину до школи, я вже не кажу про дитячий сад, без щеплень, м`яко кажучи, вкрай проблематично», - пояснила Н ГОНЧАРОВА.

За її словами, зараз організатори акції готують документи для реєстрації громадської організації «антивакцина», метою якої буде лобіювання ухвалення законодавчих актів, спроможних усунути цю проблему.