2,5 мільярдів людей на Землі живуть в поганих санітарних умовах

Щодня більше 2,5 мільярдів людей страждають через відсутність доступу до покращених засобів санітарії і майже 1,2 мільярда чоловік випорожнюються в необладнаних місцях, що представляє найбільш ризикований метод забезпечення санітарії згідно докладу, який випустила Сумісна програма ВООЗ/ЮНІСЕФ по моніторингу питного водопостачання і санітарії. Ця програма є офіційним механізмом ООН, на який покладений моніторинг прогресу на шляху до вирішення задачі в області питної води і засобів санітарії.

Доповідь, яка має назву "Прогрес в області питної води і засобів санітарії — особливий наголос на засобах санітарії" виходить в середині Міжнародного року санітарії. У доповіді вперше оцінюється глобальний, регіональний і страновой прогрес з використанням новаторської "сходинкової" концепції.

В ній детальніше представлені методи дотримання санітарії, що дозволяє експертам виділити тенденції у використанні покращуваних, загальних і непокращуваних засобів санітарії і тенденцію відносно дефекації в необладнаних місцях. Під "покращуваними засобами санітарії" розуміються будь-які засоби, що відокремлюють гігієнічним шляхом людські екскременти від навколишнього середовища.

З 1990 року, коли почалося зберання даних, число осіб у всьому світі, що не мають доступу до покращуваного джерела питної води, вперше виявилося нижчим за один мільярд. Сьогодні 87% світового населення має доступ до покращуваних джерел питної води, і, як випливає з сьогоднішніх тенденцій, до 2015 р. такий доступ матиме більше 90% населення.

Число осіб у всьому світі, що здійснюють дефекацію в необладнаних місцях, скоротилося з 24% в 1990 р. до 18% в 2006 році. У доповіді також наголошуються відмінності в межах національних меж, особливо між сільськими і міськими жителями. У всьому світі сільських жителів, позбавлених покращуваних джерел води, налічується в чотири рази більше, ніж міських — приблизно 746 мільйонів проти 137.

Низький рівень санітарії загрожує виживанню дітей, оскільки забруднене фекаліями навколишнє середовище безпосередньо пов`язане з діарейними захворюваннями, що є одній з найбільш важливих причин смертності дітей у віці до п`яти років. Дефекація в необладнаних місцях, що практикується навіть меншістю населення, украй утрудняє забезпечення чистого навколишнього середовища.

"При нинішніх тенденціях світова спільнота не дорахується до кінця тисячоліття у області санітарії більше 700 мільйонів чоловік", — сказала Виконавчий директор ЮНІСЕФ Енн М. Венеман (Ann M. Veneman). "Через відсутність різких поліпшень втрати будуть величезними".

Проте все більше людей користується сьогодні покращуваними засобами санітарії, тобто засобами, що забезпечують усунення людських экскрементов так, щоб запобігти захворюванням, що викликаються ними, в результаті забруднення джерел харчових продуктів і води.

Хоча дефекація в необладнаних місцях скорочується у всьому світі, 18% світового населення, що складає 1,2 мільярда людей, все ще практикує її. У південній Азії близько 778 мільйонів людей все ще користується цим ризикованим методом забезпечення санітарії.

"Сьогодні ми маємо в своєму розпорядженні повний діапазон недорогих технічних варіантів для забезпечення засобів санітарії в більшості ситуацій", — говорить Генеральний директор ВООЗ д-р Маргарет Чен. "Все більше урядів сповнено рішучості поліпшити стан здоров`я, забезпечивши водопостачання і умови санітарії для своїх бідних груп населення. Якщо ми хочемо вирватися з лещат убогості і добитися численних благ для здоров`я, ми повинні вирішити проблему води і засобів санітарії".

Значні поліпшення в забезпеченні доступу до безпечної питної води були досягнуті в багатьох країнах півдня Африки. Згідно з докладом, сім з десяти країн, що добилися найбільш стрімкого прогресу і просуваються до реалізації завдань відносно питної води в рамках Цілей тисячоліття у області розвитку, знаходяться в Африці на південь від Сахари: Буркіна-Фасо, Намібія, Гана, Малаві, Уганда, Малі, Джібуті. З числа країн, які ще не добилися успіху на шляху до досягнення мети у області засобів санітарії, проте досягли швидкого прогресу, п`ять знаходяться в Африці на південь від Сахари: Бенін, Камерун, Коморські острови, Малі і Замбія.

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