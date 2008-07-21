Тривалість життя онкохворих залежить від країни, де вони живуть

Тривалість життя онкологічних хворих залежить від країни, де вони живуть і лікуються. Такий один з висновків великого міжнародного дослідження "Конкорд", дані якого наводить британський журнал "Лансет онколоджі".

По своїх масштабах проведене дослідження не має аналогів в сучасній науці. У його ході були зібрані і оброблені дані по майже 2 мільйонам чоловік - онкологічних хворих, що страждають на рак грудей, прямої або ободової кишки. Робота дослідників продовжувалася протягом п`яти років. У ній використані статистичні дані за тривалістю життя онкологічних хворих з 31 країни з п`яти континентів планети.

Велика частина даних належить до періоду 1990-94 рр. Свіжіші дані за тривалістю життя хворих - до 1999 року.

Дослідження показало, що якнайкращі шанси виживання в п`ятирічний період після винесення діагнозу онкологічного захворювання мають особи, що проживають в США і Канаді. За ними - хворі Австралії, Японії і держав Європейського союзу.

Японія тримає перше місце по шансах виживання для чоловіків, хворих колоректальним раком - з показником в 61,1 відс.

Автори дослідження констатували, що розрив між лідерами списків відносно невеликий. І, навпаки, показники країн в нижній частині списку значно відрізняються. Так, зокрема, Алжир має украй низькі показники виживаності в п`ятирічний період - 38,8 для хворих раком грудей і 21,4 - простати. Низькі показники Бразилії і цілої низки країн Східної Європи.

У Західній Європі одна з якнайгірших ситуацій відмічена у Великобританії. У США, як відзначили дослідники, дані значно різняться для "білої" і "чорної" частини населення. Так, відмінність може досягати 7 проц хворих раком простати і 14 - грудям. Дослідники вважають, що зв`язане це не стільки з якимись генетичними відмінностями, а перш за все з нерівністю в доступі до якісної діагностики і лікування.

аmi-tass.ru