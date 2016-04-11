До Савченко приїхали лікарі з Москви

Українська військовослужбовець і народний депутат Надія Савченко, незаконно засуджена в РФ до 22 років в'язниці, продовжує голодування, до неї приїхали лікарі з Москви.

Про це УНІАН повідомив її адвокат Микола Полозов.

«Зустрівся з Надією Савченко в СІЗО. Худа, з чорними колами під очима. Вага трохи менше як 60 кг. Каже, вчора виглядала ще гірше. У п'ятницю дозволила взяти аналіз крові. За словами Надії, в крові чотириразове перевищення елементів, які згущують кров, і двократне зниження елементів, які розріджують кров. Як їй сказали лікарі, кров перетворилася на смолу, яку серцю дуже складно прокачувати і велика ймовірність утворення тромбу і раптової смерті, буквально уві сні», - повідомив Полозов.

За його словами, «після цього почалися «танці з бубнами» з боку адміністрації. Спочатку приходив начальник СІЗО і попередив, що до неї можуть почати застосовувати заходи примусового виведення з голодування. Потім з Москви спеціально прилетіла головна у ФСВП з медичної частини, прізвище Надія не запам'ятала, ім'я та по батькові - Ірина Іванівна. Всі разом вони почали вмовляти Надію на госпіталізацію. Від госпіталізації Савченко відмовилася, погодилася на введення їй глюкози та натрію хлориду внутрішньовенно».

«Сухе голодування Надія припинити відмовляється. Вона розуміє, що внутрішньовенна підтримка довго тривати не зможе - вени просто «згоряють», але починати пити воду і приймати їжу вона поки що не збирається», - наголосив він.

Полозов зазначив, що Надія дуже чекає допуску до неї незалежної комісії лікарів. Українських або німецьких медиків. Але поки що жодної позитивної інформації про їх допуск на сьогодні немає. Про все це Надія написала заяви для адвокатів, але на виході їх вилучили, повідомивши, що надішлють поштою, відповідно до закону, додав він.

Крім того, Полозов повідомив, що окремо Надія звернулася до людей, які підтримують її. «Вона знає, що 14 квітня відбудеться пряма лінія з президентом Путіним і просить ЗМІ задати одне запитання. Не видадуть - не видадуть, а конкретно, коли президент Путін збирається повернути її додому в Україну. Президенту Порошенку Надія запропонувала діяти більш рішуче у переговорах про її звільнення. Коли вода повністю заповнює греблю, сказала Надія, в цей момент одна-єдина крапля може прорвати. Вона і є та сама крапля. Після її звільнення почнеться ланцюгова реакція, яка призведе до звільнення інших українських політв'язнів в Росії. У кінці заяви Надія підписала «З Україною в серці!», - повідомив він.

Він зазначив, що поки що Савченко тримається, але сил у неї зовсім небагато. «Домовилися, що вона спробує протриматися до четверга, коли ми знову приїдемо. Далі буде видно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Читайте такожСтан здоров'я Надії Савченко погіршивсяПісля оголошення вироку Савченко заявила, що не подаватиме апеляцію, і з 6 квітня відновила сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.

9 квітня її адвокат Марк Фейгін назвав безпідставними розмови про швидке вирішення ситуації. "Юридично свобода Надії Савченко може бути оформлена або помилуванням, або через запит Конвенції 1983 р. Все", - зазначив адвокат.

Водночас Фейгін наголосив, що відбування покарання Савченко в разі її передачі Україні неможливе через її імунітету як делегата від України у Парламентській асамблеї Ради Європи.