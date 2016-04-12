В Україні зареєстровано понад 1,77 мільйона переселенців - Мінсоцполітики

Як наголошується в повідомленні, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 427 406 сімей з Донбасу та Криму. Понад 794 тис. сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, понад 742 тис. сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року становила 887 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства соціальної політики, в Україні станом на 29 лютого на обліку перебувало 1 млн 745 тис. 999 внутрішніх переселенців із Донбасу та Криму. При цьому до 14 березня їх кількість скоротилася до 1 млн 744 тис. 788 осіб, а до 4 квітня зросла до 1 млн 760 тис. 972 осіб.