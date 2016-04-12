Названо кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я

Про це повідомляє "Українська правда".

Згідно з пропозицією, першим віце-прем'єром буде Віталій Ковальчук, проти якого Гройсман виступив ввечері.

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Крім того були запропоновані такі кандидатури:

Віце-прем'єр з гуманітарних питань Павла Розенко;

Віце-прем'єра Євроінтеграція Іванку Климпуш-Цинцадзе;

Крім того, у новому кабміні буде посада віце-прем'єра у справах АТО і окупованих територій, яку займе Володимир Кістіон.

Міністр Кабінету міністрів - Саєнко;

Міносвіти - Лілія Гриневич;

Мінсоцполітики - Максим Нефьодов;

Мінфін - Олександр Данилюк;

Посадв міністра економіки поки вакантна, але фракція визначилася з першим заступником міністра – Юлія Ковалів.

Главою МОЗ пропонують призначити Олександра Реву.

Мининфрастурктуры - Володимира Омеляна;

На Мінпаливенерго поки теж не обраний кандидат.

Мінекології - Остап Семерак;

МЗС - Павло Клімкін;

МОУ - Степан Полторак;

АПК – Тарас Кутовий;

Мінкульт - Євген Нищук.