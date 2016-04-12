На реабілітацію дітей з ДЦП у Міжнародній клініці відновного лікування виділено понад 11 млн грн

Відповідна постанова від 6 квітня № 262 опублікована на Урядовому порталі.

Нею встановлено механізм використання зазначених коштів, які передбаченні Законом "Про державний бюджет на 2016 рік".

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Продовжено на цей рік дію постанови Кабміну від 28 березня 2011 року № 325 "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення у Міжнародній клініці відновлювального лікування заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч".

Щороку курс реабілітації у Міжнародній клініці відновлювального лікування проходить близько 400-450 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, хворих на ДЦП.