Що чекає на українських медиків у Лівії

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України, незважаючи на вкрай складну безпекову ситуацію в Лівії та активну діяльність на її території терористичних і радикальних ісламістських угруповань, що дедалі частіше вчиняють насильницькі дії по відношенню до іноземних громадян, які перебувають в цій країні (збройні напади, захоплення у заручники, неправомірне обмеження свободи тощо), зберігається стійка тенденція до продовження виїзду українських медиків до Лівії з метою працевлаштування у лівійських медичних закладах, у тому числі з використанням нелегальних каналів.

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Життя українських громадян, які перебувають у Лівії наражається на серйозну, а інколи смертельну небезпеку з огляду на неспроможність лівійських органів влади гарантувати безпеку і правопорядок на всій території країни, а також вкрай обмежені можливості консульського захисту у разі потрапляння українських громадян у надзвичайні обставини на території Лівії.

Громадяни України, які мають намір працевлаштуватися в медичних закладах Лівії, повинні враховувати, що робочі контракти, які декларуються потенційними лівійськими роботодавцями, можуть кардинально відрізнятися від реальних, насамперед, в питаннях забезпечення особистої безпеки, оплати праці, забезпечення житлом, робочого навантаження, гарантій повернення на Батьківщину тощо. Крім того, з причин непередбачуваної ситуації в цій країні та відсутності механізмів врегулювання трудових спорів, виплата зароблених коштів може затримуватися або зовсім припинятися.

МЗС вкотре наполегливо закликає громадян України утриматися від поїздок до Лівії, а тих співвітчизників, хто продовжує перебувати в цій країні, – негайно залишити її територію.