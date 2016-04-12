Особа, яка супроводжує військового до санаторію, має право на безкоштовну путівку

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 269 із 363 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом внесено зміни до статті 11 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якими надано право особам, що супроводжують військовослужбовця, направленого до санаторно-курортного закладу для продовження лікування, на отримання путівки на безоплатній основі без права на лікування з метою надання допомоги такому військовослужбовцю.

Законом визначено, що особою, яка супроводжує військовослужбовця до санаторно-курортного закладу, не може бути інвалід І групи та неповнолітня особа (яка не досягла 16-річного віку).

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Народний депутат Богомолець (фракція «БПП») повідомила на засіданні парламенту, що у зв’язку з проведення АТО на сході України значна частина поранених та травмованих військовослужбовців після стаціонарного лікування у військових шпиталях потребують подальшого реабілітаційного лікування та сторонньої допомоги як фізичної, так і психологічної.

«За даними наших фахівців, психологічної реабілітації потребують до 95% бійців, фізичної реабілітації потребують до 60% бійців», - наголосила вона.

Богомолець зазначила, що прийняття закону «не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету, оскільки реалізація положень цього законопроекту можлива в межах коштів, передбачених на медичне лікування, реабілітацію та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни та на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням».